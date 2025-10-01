Este es el pasado tenso entre Montealegre y Benedetti: “repetía su doble cara, como en las viejas épocas”

Un clima tenso se vive dentro del gabinete presidencial, tal como lo refleja un chat de ministros en donde hubo un rifirrafe entre Eduardo Montealegre, actual jefe de la cartera de Justicia, y Armando Benedetti, líder del Ministerio del Interior. La pelea entre los dos funcionarios ya venía desde años atrás.

Así se lo reveló Montealegre a Blu Radio, quien lo contactó luego de que se revelaran unos chats en donde el exfiscal insultara y amenazara al actual ministro del Interior.

Lea también: “Vamos a ver qué tan gallito de pelea es”: así fue la amenaza de Eduardo Montealegre a Armando Benedetti en chat de ministros

Minjusticia le contó al medio radial que dicha diferencia con Benedetti venía desde cuando fue fiscal general de la Nación, pues cabe recordar que Montealegre ocupó este cargo desde marzo de 2012 hasta marzo de 2016.

“Una noche - siendo fiscal- me atacó abruptamente en Hora 20 (programa de Caracol Radio). Me cuestionó éticamente. Lo llame inmediatamente, y lo trate muy duro: le dije que el era un delincuente. Se acabo la “amistad”, le contó Montealegre al medio anteriormente citado, resaltando que cuando fue magistrado de la Corte Constitucional tenía una relación cordial con el excongresista del Partido de la U.

Para el exfiscal, el ministro del Interior suele tratar mal públicamente a sus colegas, pero ser otro diferente en privado. “Nos dijo tibios a los ministros, pero me felicitaba en privado. Le respondí con prudencia. Pero, Angie, secretaria del Dapre, agravó el tema, al salir en el chat de ministros, a respaldar a Benedetti. Y, ahí fue Troya. Me moleste muchisimo”, aseveró Montealegre.

“Benedetti repetía su doble cara, como en las viejas épocas. Por eso publico nuevamente ese artículo de 2023”, subrayó el ministro de Justicia haciendo alusión a una columna publicada en la revista Raya llamada Un tigre anda suelto.