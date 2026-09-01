Estos datos muestran que educación sexual integral en adolescentes y jóvenes ha traído avances en Colombia

La educación integral en sexualidad (EIS) muestra resultados positivos en la capacidad de adolescentes y jóvenes para tomar decisiones informadas en ese sentido, según los resultados del Índice del Poder de Decidir (IPD) desarrollado por la Fundación Poderosas Colombia en alianza con la firma Cifras & Conceptos.
Estos resultados se dan a conocer en medio de los cuestionamientos recientes sobre la pertinencia de la educación sexual y el comienzo de un nuevo Gobierno en el país. Sus impulsores buscan poner sobre la mesa evidencia sobre el papel que puede desempeñar este tipo de formación en la protección de los proyectos de vida de las juventudes.