Edwin Cardona se pronunció y aclaró el motivo de su polémica celebración en el empate 3-3 del clásico antioqueño ante el DIM

Una marea verde y roja, dijo presente en el estadio Atanasio Girardot ante más de 36.500 hinchas que presenciaron un partido con goles y buen fútbol, “salvando” la jornada de clásicos de la fecha 10 en medio de los empates sin goles en Bogotá y Valle del Cauca. El clásico paisa fue una batalla de emociones en la cancha y en las gradas, por lo que tanto Atlético Nacional como Independiente Medellín brindaron un espectáculo que tuvo de todo: goles, remontadas, polémica y, al final, un empate 3-3 en una nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-II. Le puede interesar: Ni para Dios ni para el diablo, el vibrante clásico entre DIM y Nacional terminó 3-3. Vea los goles.

Un festival de goles y buen juego: ¿el mejor clásico del país?

El partido arrancó con un ritmo intenso, un auténtico ida y vuelta en cada lado. Apenas a los cuatro minutos, Brayan León adelantó al Medellín con el 1-0 tras un rebote de ‘Chipi Chipi’ Castillo, pero la alegría duró poco.

Brayan León anotó dos goles ante Nacional en el clásico. FOTO: Redes sociales DIM

Solo tres minutos después, Facundo Batista igualó el marcador. Y así fue el primer tiempo, una montaña rusa de emociones para los hinchas. Al minuto 22, Batista puso nuevamente a Nacional en ventaja, y tres minutos después, León volvió a empatar. El segundo tiempo no bajó la intensidad. Leyser Chaverra marcó de penal para el DIM, dándoles una ventaja que parecía definitiva, ya que el equipo rojo que hizo las veces de local manejó en gran parte el balón. Asimismo, el buen despliegue de León lo convirtió en una de las figuras del encuentro. Sin embargo, el fútbol siempre guarda sorpresas y sobre el final del partido, Alfredo Morelos anotó el gol del empate final, desatando una euforia que, para uno de los protagonistas, se convirtió en controversia.

La celebración de Cardona que encendió la polémica

Tras el empate 3-3 por parte de los ‘verdolagas’, la transmisión del partido captó a Edwin Cardona celebrando el gol de Morelos de una forma que muchos interpretaron como una provocación a la tribuna sur, el corazón de la hinchada de Nacional. Las imágenes mostraron al jugador gritando y gesticulando hacia ese sector del estadio, generando críticas en las redes sociales y entre los aficionados. Sobre todo, ya que durante los últimos días, después de la eliminación de Nacional de Libertadores, la relación entre ambos no es la mejor.

Sin embargo, en la zona mixta, Cardona no tardó en aclarar la situación. El jugador explicó que sus gestos no iban dirigidos a la barra brava, sino a un grupo de aficionados en la tribuna oriental que lo habían criticado cuando iba a entrar al campo. “Quiero aclarar eso para que sepan que nunca fue a la Sur ni nada, que de pronto hay algunos que están malinterpretando eso. Solamente dije que estaba ahí, por lo que gritaron cuando iba a entrar”, explicó Cardona, visiblemente afectado por la situación.

“Uno obviamente escucha todos los comentarios de la gente porque fue casi medio estadio, así también como con el Búfalo cuando entró y si se ponen a ver los dos fuimos a celebrar igual”, detalló ante los medios de comunicación.

Aprovechando el momento, Cardona se sinceró sobre su relación con la hinchada, una que ha estado marcada por altibajos. “Acepté todas esas críticas que han surgido por todo lo que pasó en la Copa Libertadores”, reconoció, “y bueno, ahora al único que le toca revertir esto es a mí”, expresó. El volante no solo se defendió, sino que también reafirmó su amor por el club, que lo vio creer y proyectarse profesionalmente, por lo que se destacó como un “hincha” más en la historia del conjunto verde de Antioquia.

Cardona y sus compañeros tras el empate 3-3 ante el DIM. FOTO: Redes sociales Atlético Nacional

“Estoy agradecido con la gente que me ha brindado apoyo porque hay muchas personas que no olvidan tan rápido. Yo soy hincha de Nacional, voy a seguir siendo hincha de Nacional, voy a dejar toda la vida por Nacional, y bueno, hasta donde Dios quiera que me tenga acá, siempre voy a dejar alma y corazón por esta camiseta y por este equipo”, sostuvo. Para el 10 y capitán verde, el empate 3-3 dejó un sabor agridulce, ya que según él, los dirigidos por Gandolfi “merecieron” más sobre el final del partido donde Medellín defendió el resultado. Con este resultado, DIM es segundo con 20 puntos, igual que Junior (1), y Nacional es quinto con 17 unidades.