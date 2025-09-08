Edwin Cardona se pronunció y aclaró el motivo de su polémica celebración en el empate 3-3 del clásico antioqueño ante el DIM

Una marea verde y roja, dijo presente en el estadio Atanasio Girardot ante más de 36.500 hinchas que presenciaron un partido con goles y buen fútbol, “salvando” la jornada de clásicos de la fecha 10 en medio de los empates sin goles en Bogotá y Valle del Cauca.
El clásico paisa fue una batalla de emociones en la cancha y en las gradas, por lo que tanto Atlético Nacional como Independiente Medellín brindaron un espectáculo que tuvo de todo: goles, remontadas, polémica y, al final, un empate 3-3 en una nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-II.
Le puede interesar: Ni para Dios ni para el diablo, el vibrante clásico entre DIM y Nacional terminó 3-3. Vea los goles.