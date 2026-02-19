x

Por norma de Conmebol, Edwin Cardona se convierte en la primera baja de Nacional ante Millonarios por Sudamericana

El volante antioqueño deberá pagar ante los embajadores una sanción que tenía proveniente de otra competencia Conmebol. Esta es la regla que dejaría al 10 fuera de la llave.

  • Este fue el gesto que le costó a Edwin Cardona la expulsión en la llave ante Sao Paulo. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 11 minutos
bookmark

El club Atlético Nacional ya enfrentaría una de sus bajas importantes para el partido del próximo 4 de marzo por Copa Sudamericana ante Millonarios. Diego Arias no podrá contar en su nómina con el volante Edwin Cardona.

En una llave a partido único donde se define el paso a la fase de grupos de La otra mitad de la gloria continental, el cuadro verdolaga deberá prescindir de la magia del volante antioqueño, así lo dicta una norma de la Conmebol, máximo ente del fútbol suramericano.

Lea también: Lesión de Falcao lo pondría en duda para enfrentar a Nacional por Sudamericana

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario de Conmebol, “cualquier suspensión por partidos (...) que no se haya cumplido íntegramente al finalizar la competición durante la cual fue cometida la infracción, se extenderá a la siguiente competición de la misma categoría”.

Esta norma que aplica a las competencias organizadas por Conmebol hace alusión a que, si un jugador que es sancionado en un torneo no cumple el castigo ya sea porque es el último partido o el club es eliminado, en el siguiente torneo organizado por la Confederación deberá cumplirlo así haya cambiado de equipo.

Esta regla sería la que dejaría al volante de 33 años fuera de la llave Atlético Nacional vs Millonarios, pues en su última competición continental el jugador quedó con una sanción pendiente por pagar.

La historia se remonta al partido de vuelta de octavos de final por la Conmebol Liberadores entre Sao Paulo y Atlético Nacional en el estadio Morumbí, en Brasil.

En ese encuentro, luego de que los dirigidos en ese momento por Javier Gandolfi empataran el partido tras ir perdiendo 1-0 con un gol de Alfredo Morelos desde el punto penal, Cardona le festejó la anotación al defensa venezolano Nahuel Ferraresi.

Este fue el gesto que le costó a Edwin Cardona la expulsión en la llave ante Sao Paulo. Foto: redes sociales
Ese gesto considerado como provocador, ocasionó que el juez central le mostrara la tarjeta roja al volante verdolaga. Debido a que Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores tras la serie de lanzamientos desde el punto penal, las sanciones pendientes deberán cumplirse en la Copa Sudamericana.

Con la ausencia de Cardona, Diego Arias deberá pensar en el reemplazo del mediocampista. Juan Manuel Rengifo, de 20 años, se posiciona como el posible titular en esa posición.

El joven volante ya completa 25 partidos con Atlético Nacional contando el segundo semestre del año pasado y la presente temporada. En esos encuentros ya suma 5 goles y 5 asistencias con el equipo antioqueño. Juan Bauzá, de 29 años, sería la otra carta de Arias en esa posición.

Siga leyendo: La rotación de Diego Arias en Nacional: ¿estrategia inteligente o riesgo innecesario?

