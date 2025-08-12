x

Edwin Cardona y otros casos increíbles de futbolistas que han botado dos penaltis en un mismo partido

Nunca un jugador de Atlético Nacional había botado dos penaltis en un partido. Le pasó a Cardona este martes en el Atanasio. Aquí, otros casos históricos.

  Edwin Cardona lamenta la mala definición en los penaltis, a pesar del respaldo de sus compañeros. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Edwin Cardona lamenta la mala definición en los penaltis, a pesar del respaldo de sus compañeros. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  Edwin Cardona, volante creativo de Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Edwin Cardona, volante creativo de Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 39 minutos
Fallar dos penaltis en un mismo partido es una situación poco común y bastante frustrante para cualquier futbolista. Esto le sucedió al antioqueño Edwin Cardona este martes en el partido frente a Sao Paulo de Brasil en el estadio Atanasio Girardot, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Aunque parezca increíble, varios jugadores, incluso algunos de los más grandes, han pasado por esto.

El caso más famoso es el de Martín Palermo, cuando en la Copa América de 1999 en Paraguay, con la Selección Argentina frente a Colombia, erró tres penaltis en el mismo encuentro. Un récord difícil de igualar.

Sergio “Kun” Agüero, también argentino, jugando para el Manchester City, botó dos penaltis en un encuentro de Champions League contra el Steaua de Bucarest en 2016. A pesar de los fallos, en ese mismo partido terminó marcando un hat-trick.

Edwin Cardona, volante creativo de Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Edwin Cardona, volante creativo de Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Karim Benzema: El exdelantero del Real Madrid también se unió a esta lista. En la temporada 2021-2022 de LaLiga, erró dos penaltis contra Osasuna.

Sergio Ramos: El defensor español falló dos penaltis con la Selección Española en un partido contra Suiza en 2020. Lo curioso es que Ramos tenía una racha impresionante de penaltis convertidos antes de ese duelo.

Darío Benedetto (”Pipa” Benedetto): En la Copa Libertadores 2022, el delantero de Boca Juniors desperdició dos penas máximas clave contra Corinthians, lo que contribuyó a la eliminación de su equipo.

Lea también: Dos palos, dos penales fallados y un 0-0 que duele: así fue la injusta noche de Nacional ante Sao Paulo

El futbolista colombiano Carlos Darwin Quintero falló dos penaltis en un partido de la Copa MX 2017 entre América y Querétaro.

El portero brasileño Tiago Volpi, jugando para el Toluca en la Liga MX, falló dos penaltis contra Cruz Azul en el Clausura 2024. Este caso es especialmente llamativo porque Volpi es conocido por su efectividad como cobrador de penaltis.

Juan Pablo Ángel, delantero paisa, jugando para el Aston Villa en 2005, falló dos penaltis contra el Fulham.

Y un dato final del coleccionista Luis Arturo Henao, en relación con Atlético Nacional: Es la primera vez en la historia que un jugador del Verde bota dos penaltis en un mismo partido. Ya le había pasado al equipo pero con dos jugadores diferentes, la última vez en 1987 (hace 38 años) ante América de Cali en el Atanasio, por intermedio de Juan Jairo Galeano y Humberto Sierra ante Julio César Falcioni.

