¿Por qué fue expulsado Edwin Cardona en el partido contra Sao Paulo? ¿La decisión del árbitro fue justa?

Mientras Alfredo Morelos celebraba, con euforia, el gol de penalti que marcó al minuto 69 del partido frente a la tribuna donde estaban los aficionados del cuadro verde que viajaron a territorio brasileño, el árbitro central del partido, el argentino Maximiliano Ramírez, le sacó la segunda tarjeta amarilla a Edwin Cardona. El volante creativo del cuadro antioqueño fue expulsado.

De la felicidad a la confusión, al desespero, a la indignación pasaron, en poco menos de 30 segundos, los hinchas de Atlético Nacional que veían el partido de vuelta de los octavos de final contra Sao Paulo, que se disputó en el estadio Morumbí de Brasil.

La acción fue confusa. Las cámaras enfocaban a Morelos, quien detuvo su celebración e hizo cara de quien no comprende qué ocurre. Cardona, quien durante el penalti estaba arrodillado afuera del área, pidiendo ayuda divina, discutía con el árbitro, le pedía una explicación para que le sacara la segunda tarjeta amarilla del partido.

El central le decía que no había nada que analizar, que había visto con claridad lo que había pasado. Desde el inicio del partido, Cardona estaba caliente. Tenía una disputa personal con el defensa venezolano Nahuel Ferraresi, uno de los que festejó en la cara del “10” del elenco antioqueño cuando erró los dos penaltis en el Atanasio Girardot la semana pasada.

Por eso recibió la tarjeta amarilla en el primer tiempo. Eso fue lo que lo condicionó y llevó a que, después de festejar el gol, cantándole “en la cara” a un rival la celebración del tanto de Morelos. Por eso lo expulsaron. Cardona, quien no tuvo una buena serie, le decía al árbitro que el contrincante también merecía tarjeta porque se enfrascó en la discusión.

Al final, después de casi cinco minutos buscando que revisaran la jugada en el VAR para reversar la situación, el árbitro se mantuvo en su determinación y Cardona abandonó la cancha. ¿Fue justa la expulsión? Para muchos personas no. Sin embargo, esta fue la decimosexta tarjeta roja que recibió Nacional desde que Javier Gandolfi lo dirige. Cardona es el que más veces ha salido con roja. Esta fue su segunda roja.