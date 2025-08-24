Edwin Cardona rompió su silencio tras la eliminación de Nacional de Libertadores: “Pido perdón”

Previo al duelo del equipo verde ante América, por la octava fecha de la Liga Betplay 2-2025, a la que fue convocado pero no fue inicialista, el centrocampista Edwin Cardona publicó un comunicado en su cuenta de Instagram tras las críticas que viene recibiendo de parte de los hinchas, quienes lo responsabilizan de la eliminación del Verde, esta semana, de la Copa Libertadores contra Sao Paulo en los octavos de final.
Lea: La maldición de Edwin Cardona en los partidos decisivos: ¿Le pesan los grandes retos?
En el juego de ida en el Atanasio (0-0), Edwin desperdició dos penaltis, y en el de vuelta (1-1) en el estadio Morumbí, se hizo expulsar tras incitar con un grito y en medio de la celebración del tanto del verde, a un rival. Ya en los penales, Nacional quedó eliminado (4-3).