Así respondió Edwin Cardona a quienes dicen que ya no rinde en Nacional

Edwin Cardona volvió a ser protagonista, esta vez no por un gol o una asistencia, sino por sus palabras tras el empate 0-0 en el clásico ante Independiente Medellín. En la rueda de prensa posterior al partido, el volante de Atlético Nacional respondió con franqueza a quienes cuestionan su nivel actual y el tiempo que se debe esperar para volver a ver al “Cardona completo”, ese que en su momento brilló con talento y determinación.
Ante la pregunta de si aún falta para que se vea su mejor versión, Cardona fue directo: explicó que su aporte al equipo no siempre se reduce a dar un pase gol o marcar, como muchos esperan de él. “Obviamente uno trata de hacer las cosas que uno quiere hacer para el equipo, poner un pase gol, hacer un gol, pero a veces te leen”, afirmó. Para demostrar su compromiso, recordó una jugada del clásico: “Hoy me tocó meter un pique de 70 metros para ayudar a Cándido que estaba en el área”.