“Le pido disculpas a la hinchada”: Edwin Cardona tras errar dos penales en Copa Libertadores

El 10 verdolaga salió entre lágrimas del partido tras errar dos penaltis ante São Paulo y no poder evitar el empate.

  • Edwin Cardona luego de errar su segundo penal en la noche. Foto: Manuel Saldarriaga.
Sara Gil Martínez
hace 2 horas
bookmark

El pasado martes 12 de agosto, Atlético Nacional se enfrentó a São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque la fiesta estaba armada para que la victoria se celebrara en casa, Nacional no pudo concretar ninguna acción de gol, a pesar del buen desempeño que mostró y el partido quedó 0-0.

Edwin Cardona, quien erró dos penaltis durante el compromiso, quedó desbastado y entre lágrimas abandonó el campo de juego. Los inesperados fallos del delantero dejaron desconcertada a toda la hinchada.

Luego de finalizar el compromiso, “el 10” del verde se vio profundamente afectado por los errores dentro de la cancha. Minutos después, en la zona mixta, Cardona se sinceró y pidió sinceras disculpas a la hinchada.

“Estoy aquí para poner la cara, le pido disculpas a la hinchada... Queríamos irnos ganadores, pero bueno, así es el fútbol. Nos daban por menos a nosotros, hoy fuimos superiores”, apuntó.

Además, el experimentado goleador confesó que, aunque no es fácil cargar con la responsabilidad, así son las cosas del fútbol. “Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de hacer lo que hice, volver a cobrar el penalti, son decisiones que uno toma dentro del campo de juego”.

El respaldo del equipo a Edwin Cardona

Atlético Nacional, que se ha mostrado más unido que nunca durante el último semestre, no dudó en darle todo su respaldo al crack.

Durante la rueda de prensa, Javier Gandolfi expresó sentir mucho orgullo a pesar de lo ocurrido. “Hoy le tocó a Edwin errar, pero muchas veces nos dio alegrías, estamos para arroparlo. Seguro mañana va a tener una sonrisa. Hay que pensar en lo que viene”.

El guardameta antioqueño, David Ospina, también expresó palabras de aliento para Cardona. “Sabemos lo que es Edwin, nos aporta mucho, nos da mucho, sabemos su calidad, hay que cobijarlo en estos momentos y sé que se va a recuperar rápido”.

Sin embargo, el mensaje más contundente lo dio el más reciente fichaje Marlos Moreno, afirmando que parte del éxito se encuentra en los errores.

“Edwin es un jugador exitoso, es el capitán del barco dentro de la cancha, con todo el respeto de David y de Tesillo. Pienso que para ser exitoso en un momento de la vida hay que fallar, Edwin ha fallado mucho, ¿por qué? Porque es un jugador exitoso. Hoy le tocó, pero eso demuestra lo que es hoy en día Edwin Cardona. Nosotros lo arropamos siempre porque es el capitán del barco, ustedes pudieron ver qué pasó con la cabeza en alto, porque eso es lo que hacen los capitanes”.

Atlético Nacional deberá pasar la página y demostrar todo su tesón en el partido de vuelta ante São Paulo el próximo martes 19 de agosto a las 7:30 p.m. en el Estadio Morumbi de Brasil.

