Así fue gol de Edwuin Cetré con Estudiantes, nuevo líder del Clausura argentino

Estudiantes se adueñó del clásico de la ciudad de La Plata al ganarle a Gimnasia y Esgrima por 2-0, con un gol del colombiano Edwuin Cetré, y se subió al primer puesto del Grupo A del torneo Clausura del fútbol argentino. En uno de los partidos del domingo, el Pincha se impuso al alicaído Lobo con los tantos de Cetré (45’), que abrió la cuenta con un cabezazo, justo antes del final del primer tiempo, y de Guido Carrillo (51’), que aumentó luego de un grueso error de la defensa visitante. Cetré, que nació hace 27 años en Cali, convirtió su segundo gol en el actual torneo de la Liga Argentina en 12 apariciones y es su cuarta anotación en lo que va del 2025.

Con esta victoria, Estudiantes llegó a 21 puntos y temporalmente se sube a la cima del Grupo B cuando faltan tres fechas para el final de la etapa regular, por delante de Defensa y Justicia (19) y un nutrido grupo que componen Argentinos, Central Córdoba, Belgrano y Racing, todos con 18 unidades. Lea: Video | Edwuin Cetré se marcó un golazo en la victoria de Estudiantes de la Plata en Copa Libertadores Como contrapartida, Gimnasia, que ya había despedido en la semana al DT Alejandro Orfila, sufrió su quinta derrota en los últimos cinco partidos. “Elegimos a Edwuin por su personalidad. Teníamos muchos jóvenes en el equipo. Nos dio esa cuota de gol que tanto buscamos”, comentó Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes.

