EE. UU. acusa al gobernador de Sinaloa de vínculos con Los Chapitos y abre una crisis con México

La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse por el punto más sensible de su agenda común: el narcotráfico. Esta vez, el golpe no fue contra un capo escondido en la sierra ni contra un operador financiero, sino contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, el estado que durante décadas ha sido sinónimo del cartel más influyente de México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación, presentada en una corte federal de Manhattan, sostiene que los señalados habrían ayudado a la organización criminal a mover grandes cargamentos de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político, sobornos y protección institucional.