EE. UU. alerta por elevado riesgo de ataques terroristas en Norte de Santander

La Embajada de Estados Unidos en Colombia alertó a sus ciudadanos y demás personal estadounidense sobre el posible riesgo de ataques terroristas por parte de grupos armados ilegales en Norte de Santander.

La advertencia fue emitida este 29 de septiembre mediante un comunicado, en el que solicitaron evitar viajar a este departamento colombiano debido a la situación de orden público. En el documento, señalan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como uno de los grupos que podría llevar a cabo estos ataques.

“Existe un riesgo elevado de ataques en el departamento de Norte de Santander por parte de grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

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También indicaron que grupos en la región del Catatumbo han utilizado repetidamente drones comerciales equipados con explosivos, a menudo combinados con disparos de fusil, para atacar subestaciones policiales e instalaciones militares.