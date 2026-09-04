EE. UU. alerta por alto riesgo de ataques del ELN con drones en el Cesar

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió una alerta de seguridad por el riesgo elevado de nuevos ataques de grupos armados ilegales, especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento del Cesar.
La advertencia señala que durante 2026 se han registrado varios atentados mediante drones cargados con explosivos, dirigidos principalmente contra subestaciones de Policía, instalaciones militares y posiciones de la Fuerza Pública.
Según el reporte de la diplomacia estadounidense, algunos de estos hechos se han concentrado en municipios y sectores del sur del Cesar, donde las autoridades han enfrentado ataques contra sus instalaciones.
Entre los episodios mencionados por el Departamento de Estado está el ocurrido en julio en la subestación de Policía de El Burro, en el municipio de Pailitas, donde cinco uniformados resultaron heridos tras un ataque.
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