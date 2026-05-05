EE.UU. dice que alto el fuego con Irán sigue vigente pese a amenazas y tensión

Aunque las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a aumentar en las últimas horas, la administración de Donald Trump insiste en que el alto el fuego entre ambos países sigue vigente y que, por ahora, no existe intención de reanudar una guerra abierta.
El encargado de reafirmar esa postura fue el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró este martes que los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz no representan una ruptura formal del acuerdo de cese al fuego.
Según explicó, aunque Irán ha protagonizado ataques y maniobras contra embarcaciones estadounidenses en la región, estos hechos “no superan el umbral” que justificaría retomar los combates directos.