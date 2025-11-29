EE. UU. congela decisiones sobre asilo tras ataque contra guardias nacionales en Washington

Estados Unidos congeló las decisiones relativas al asilo en el país, informaron fuentes oficiales el viernes, como parte del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump tras el ataque contra dos guardias nacionales en Washington atribuido a un ciudadano afgano.
Las autoridades acusan al extranjero de disparar el miércoles contra los dos uniformados y provocar la muerte de una de ellos, lo que desató una nueva ofensiva gubernamental contra los migrantes en Estados Unidos.
Lea también: Trump prometió suspender “permanentemente” la migración desde países del “tercer mundo” y revisará millones de visados
Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el viernes en la noche que su agencia “frenó todas las decisiones de asilo” hasta que el gobierno pueda “garantizar que cada extranjero sea evaluado y examinado al máximo grado posible”.
La declaración de Edlow se produjo un día después que Trump anunciara planes para “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.