Atención: EE. UU. descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas: no ocurría hace 30 años

Este lunes 15 de septiembre se concretó lo que muchos sectores pronosticaron: Estados Unidos descertificó a Colombia, al Gobierno de Gustavo Petro, en la lucha contra el narcotráfico.

Así lo anunció el mandatario colombiano en un Consejo de Ministros sobre salud: “Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína”. La Presidencia de Colombia publicó el fragmento de lo dicho por el mandatario diciendo que la descertificación se dio “pese a los sacrificios que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico”.

Previo al anuncio, el mandatario informó que se convocará una reunión sobre los sistemas antidrones del país, clave en este contexto.



¿Qué efectos tiene esta decisión?



En el papel parece un trámite lejano, de diplomáticos y oficinas en Washington, pero tiene enormes implicaciones para el país. Aunque aún no se conocen los detalles de la decisión, el país podría dejar de percibir por materia de ayudas económicas alrededor de US$453 millones, según cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham). Además de la pérdida de recursos en ayuda militar, programas de asistencia social, económica y seguridad civil, la descertificación implicaría también un bloqueo a créditos con la banca multilateral —FMI, BID, Banco Mundial, entre otros— e incluso sanciones arancelarias, aún más en tiempos de Donald Trump, que utiliza ese mecanismo como una amenaza en el tablero geopolítico.



No ocurría hace 30 años en Colombia