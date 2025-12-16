EE. UU. designó como grupo terrorista al Clan del Golfo, cartel con el que gobierno Petro continúa conversaciones de paz

Estados Unidos anunció la designación como terrorista del Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia con el cual el gobierno de Gustavo Petro sostiene diálogos para un posible desarme.
La decisión del Departamento de Estado fue anunciada meses después de que Washington desplegara militares en el Caribe y el Pacífico oriental para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico. Esas operaciones han dejado al menos 95 muertos.
El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron el 5 de diciembre en Catar continuar con las conversaciones para lograr el desarme de este grupo paramilitar y la pacificación de los territorios que controla.