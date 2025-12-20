EE. UU. interceptó con helicópteros un nuevo buque petrolero frente a las costas de Venezuela en el Caribe

Estados Unidos interceptó un nuevo buque tanquero frente a las costas de Venezuela, según reportes de este sábado 20 de diciembre de varios medios de ese país, en momentos en que Donald Trump acentúa la presión sobre Caracas con un bloqueo petrolero.
Las fuerzas estadounidenses ya habían incautado la semana pasada un petrolero frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como “piratería naval” por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Citando a un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado y a dos personas del sector petrolero de Venezuela, The New York Times informó que la embarcación era un petrolero con bandera panameña que transportaba crudo, había salido recientemente de Venezuela y se encontraba en aguas del Caribe.