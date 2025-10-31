EE. UU., según Miami Herald y WSJ, se prepara para atacar instalaciones militares en Venezuela vinculadas al narcotráfico de Maduro

La administración Trump ha identificado instalaciones militares en Venezuela que serían utilizadas para el tráfico de drogas, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el Wall Street Journal.
Aunque aún no se ha tomado una decisión final sobre ataques terrestres, se advierte que la ofensiva aérea podría enfocarse en instalaciones estratégicamente vinculadas a redes delictivas y al régimen de Maduro.
Entre los posibles objetivos figuran puertos y aeropuertos bajo control militar, así como bases navales y pistas aéreas que, según las fuentes, habrían sido usadas para el traslado de narcóticos.