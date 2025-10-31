EE. UU., según Miami Herald y WSJ, se prepara para atacar instalaciones militares en Venezuela vinculadas al narcotráfico de Maduro

La administración Trump ha identificado instalaciones militares en Venezuela que serían utilizadas para el tráfico de drogas, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el Wall Street Journal. Aunque aún no se ha tomado una decisión final sobre ataques terrestres, se advierte que la ofensiva aérea podría enfocarse en instalaciones estratégicamente vinculadas a redes delictivas y al régimen de Maduro. Entre los posibles objetivos figuran puertos y aeropuertos bajo control militar, así como bases navales y pistas aéreas que, según las fuentes, habrían sido usadas para el traslado de narcóticos.

Esta acción representaría un aumento significativo de la presión de EE. UU., que hasta ahora se había limitado a ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico Por su parte, fuentes del Miami Herald señalan que los ataques podrían producirse en cuestión de días o incluso horas, con el objetivo de desarticular la jerarquía del llamado Cartel de los Soles, del cual Maduro sería cabecilla según Washington. Conozca: The Wall Street Journal sugiere a Trump intervenir en Venezuela: “Edmundo Gonzáles podría posesionarse rápidamente” Aunque no se confirma que Maduro sea un objetivo directo, expertos advierten que la presión sobre su entorno podría aumentar y que la estrategia busca, en última instancia, debilitar su control sobre la Fuerza Armada. Para respaldar la operación, EE. UU. ha desplegado en la región un grupo de combate encabezado por el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con destructores y aviones de combate, así como drones y fuerzas de elite.

Los analistas destacan que, aunque la capacidad militar estadounidense sería suficiente para realizar ataques puntuales, no alcanzaría para una ocupación prolongada del país. Lea también: La guerra de Donald Trump contra las drogas va en serio, ¿qué sigue? Ambos diarios coinciden en que los ataques, que podrían ejecutarse en los próximos días, se enfocarán en instalaciones militares que, según Washington, habrían sido usadas por redes de narcotráfico ligadas al llamado Cartel de los Soles. El Miami Herald afirma que la operación ‘busca destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está encabezada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.’, mientras que el Wall Street Journal describe blancos identificados —puertos, aeródromos y bases— pero subraya que no existe aún una orden pública para ataques terrestres.

