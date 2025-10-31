x

EE. UU., según Miami Herald y WSJ, se prepara para atacar instalaciones militares en Venezuela vinculadas al narcotráfico de Maduro

Los primeros ataques estadounidenses dentro de Venezuela podrían ser inminentes, reportan Miami Herald y Wall Street Journal. Las operaciones apuntarían a destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico encabezada por Nicolás Maduro, en una escalada del combate de EE. UU. contra el Cartel de los Soles. Esto es lo que se sabe.

  EE. UU. planea atacar instalaciones militares vinculadas al narcotráfico en Venezuela, según Miami Herald y Wall Street Journal. FOTO: GETTY
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
La administración Trump ha identificado instalaciones militares en Venezuela que serían utilizadas para el tráfico de drogas, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el Wall Street Journal.

Aunque aún no se ha tomado una decisión final sobre ataques terrestres, se advierte que la ofensiva aérea podría enfocarse en instalaciones estratégicamente vinculadas a redes delictivas y al régimen de Maduro.

Entre los posibles objetivos figuran puertos y aeropuertos bajo control militar, así como bases navales y pistas aéreas que, según las fuentes, habrían sido usadas para el traslado de narcóticos.

Esta acción representaría un aumento significativo de la presión de EE. UU., que hasta ahora se había limitado a ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico

Por su parte, fuentes del Miami Herald señalan que los ataques podrían producirse en cuestión de días o incluso horas, con el objetivo de desarticular la jerarquía del llamado Cartel de los Soles, del cual Maduro sería cabecilla según Washington.

Aunque no se confirma que Maduro sea un objetivo directo, expertos advierten que la presión sobre su entorno podría aumentar y que la estrategia busca, en última instancia, debilitar su control sobre la Fuerza Armada.

Para respaldar la operación, EE. UU. ha desplegado en la región un grupo de combate encabezado por el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con destructores y aviones de combate, así como drones y fuerzas de elite.

Los analistas destacan que, aunque la capacidad militar estadounidense sería suficiente para realizar ataques puntuales, no alcanzaría para una ocupación prolongada del país.

Ambos diarios coinciden en que los ataques, que podrían ejecutarse en los próximos días, se enfocarán en instalaciones militares que, según Washington, habrían sido usadas por redes de narcotráfico ligadas al llamado Cartel de los Soles.

El Miami Herald afirma que la operación ‘busca destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está encabezada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.’, mientras que el Wall Street Journal describe blancos identificados —puertos, aeródromos y bases— pero subraya que no existe aún una orden pública para ataques terrestres.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué EE.UU. estaría considerando atacar a Venezuela?
Por su política de combate al narcotráfico en la región y por la presencia militar estadounidense cada vez mayor en el Caribe, lo que ha sido interpretado como presión o posible acción directa.
¿Qué está haciendo Venezuela para prepararse ante un ataque?
El gobierno de Maduro movilizó miles de milicianos, armamento territorial y declaró “máxima alerta”, anunciando que podría declarar una “república en armas”.
