¿Apaciguó el viaje de Fico y Eder? EE. UU. reconoció “destreza y valor” de “autoridades municipales de Colombia” en medio de la descertificación

Estados Unidos retiró la certificación a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, una decisión que marca un punto de quiebre en más de dos décadas de cooperación estrecha entre ambos países.

La decisión de la Casa Blanca responsabilizó directamente al liderazgo político nacional por el incumplimiento de compromisos en la lucha contra el narcotráfico.

“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”, señaló el documento oficial que emite cada año Estados Unidos.

Sin embargo, el comunicado oficial incluyó un reconocimiento de la “habilidad y valentía” de las autoridades municipales de Colombia, a quienes calificó de “dedicados servidores públicos”.

“Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno”, añadieron.

El espaldarazo coincidió con el reciente viaje de los alcaldes de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Éder, a Washington, el pasado 8 de septiembre. Allí sostuvieron reuniones con congresistas demócratas como Bernie Moreno y republicanos como Rubén Gallego, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.

La agenda incluyó discusiones sobre cooperación internacional, seguridad y lucha contra el narcotráfico, en un momento en que la certificación que el país contaba desde 1996 estaba bajo escrutinio.

En principio, los mandatarios de Bogotá, Barranquilla y Cartagena también habían confirmado su participación, pero finalmente optaron por desistir del viaje ante el riesgo de eventuales sanciones.

Incluso el ministro del Interior, Armando Benedetti, había anunciado que denunciaría a los mandatarios por “usurpación de funciones”. Según el funcionario, los alcaldes incurrieron en una supuesta suplantación del presidente de la República al discutir en Washington temas de drogas y seguridad nacional.