EE. UU. reveló cómo una red criminal a través del esquema de “matanza de cerdos” estafó por USD 15.000 millones en criptomonedas

Desde Phnom Penh, la capital de Camboya, una red movía miles de millones de dólares en criptomonedas. En sus oficinas, cientos de personas tecleaban sin descanso, muchas de ellas víctimas de trata, reclutadas con falsas promesas de trabajo y obligadas a estafar a desconocidos al otro lado del mundo. Así funcionaba el entramado del Prince Group, un conglomerado dirigido por el empresario Chen Zhi, que Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron esta semana tras descubrir su papel en un vasto imperio de ciberfraude y lavado de dinero. Las autoridades incautaron 15.000 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con sus operaciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido (FCDO), describieron cómo esta red transnacional perpetraba fraudes financieros a ciudadanos de todo el mundo. “El rápido aumento del fraude transnacional ha costado a los ciudadanos estadounidenses miles de millones de dólares, con los ahorros de toda una vida perdidos en cuestión de minutos”, advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro está tomando medidas para proteger a los estadounidenses, combatiendo duramente a los estafadores extranjeros”. El esquema más rentable del grupo era el “pig butchering” o “matanza de cerdos”, una estafa digital que crea una relación de confianza con la víctima a lo largo de semanas o meses. Luego, la convencía de invertir grandes sumas de dinero en una plataforma de criptomonedas o de inversión falsa. El término se refiere a “engordar al cerdo” (la víctima) con falsas ganancias para luego robarle todos sus fondos.