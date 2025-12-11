EE. UU. anunció sanciones contra tres sobrinos de Maduro; dos de ellos habían sido condenados por narcotráfico

Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con un empresario y buques de seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano, informó el gobierno de Donald Trump.
La medida se produce al día siguiente de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, una escalada en la crisis entre ambos países.
“Estas sanciones tienen como objetivo a tres sobrinos de Maduro, dos de los cuales son narcotraficantes convictos”, señala un comunicado del Departamento de Estado.