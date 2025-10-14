x

Colombianos no podrán ingresar a Europa sin cumplir este requisito obligatorio: ya entró en vigor

El nuevo sistema biométrico europeo modifica los procesos de ingreso y salida del espacio Schengen. Esto es lo que deben saber los viajeros sobre medida implementada el 12 de octubre de 2025.

  • Los colombianos que deseen viajar a Europa, deben cumplir con un requisito que ya entró en vigor este domingo 12 de octubre de 2025. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 28 minutos
bookmark

En la actualidad, para viajar a Europa desde Colombia, es necesario un pasaporte vigente que expire al menos tres meses después de su salida de ese continente, un pasaje de ida y vuelta, comprobante de fondos suficientes para su estadía, y una carta de alojamiento o reserva de hotel. Sin embargo, a partir de este domingo 12 de octubre hay un nuevo requisito obligatorio para visitar el Viejo Continente: el Sistema de Entradas y Salidas (EES).

¿Y que es el EES? Es un sistema electrónico diseñado para registrar la entrada y salida de ciudadanos de terceros países que viajen a Europa por periodos cortos.

Además, sustituirá los sellos manuales en los pasaportes, generando un historial digital con la fecha, lugar de entrada y salida, así como la duración de la estancia permitida.

¿Cómo impactará el EES a los viajeros?

Para los turistas, estudiantes y profesionales que viajen a Europa, el proceso será más rápido y confiable. El sistema automatizado busca reducir filas en los controles, eliminar errores humanos y prevenir el fraude en los sellos de pasaporte.

Los colombianos que deseen viajar a Europa, deben cumplir con un requisito que ya entró en vigor este domingo 12 de octubre de 2025. FOTO: Manuel Saldarriaga
Los colombianos que deseen viajar a Europa, deben cumplir con un requisito que ya entró en vigor este domingo 12 de octubre de 2025. FOTO: Manuel Saldarriaga

Además, las autoridades migratorias podrán tener un mejor control de los tiempos de permanencia y detectar con mayor facilidad casos de estadías prolongadas o entradas irregulares.

Ventajas del Sistema de Entradas y Salidas (EES)

Registro digital en lugar de sellos físicos.

Procesos más rápidos en aeropuertos y fronteras.

Mayor seguridad contra fraudes y falsificaciones.

Control más eficiente de los tiempos de estancia.

¿Cuándo comenzará a funcionar el EES en Europa?

La Unión Europea, UE, tiene previsto implementar el sistema a partir del 12 de octubre de 2025. La medida aplica en 29 países y reemplaza el sellado manual de pasaportes, con controles biométricos en aeropuertos, puertos y pasos terrestres. Tenga en cuenta que será obligatorio para todos los viajeros que no pertenezcan al espacio Schengen.

Un paso hacia la digitalización total de las fronteras

Con el EES, Europa avanza hacia un modelo de gestión migratoria más moderno, seguro y digital. El sistema forma parte de una estrategia más amplia que incluye la futura autorización de viaje ETIAS, un permiso electrónico que también será obligatorio para quienes quieran ingresar al continente.

El principal destino de los colombianos en Europa

En 2024, las salidas totales de colombianos al exterior superaron los 5,6 millones, con España y otros países europeos como destinos principales, según Anato. España registró un crecimiento del 20 % en las visitas colombianas, mientras que la región de Europa lideró las pernoctaciones con el 32 % del total.

Cabe recordar, que desde hace algunos años, Colombia logró un acuerdo con la Unión Europea para permitir el ingreso sin necesidad de visa a 30 países de este continente.

Con información de Colprensa- Vanguardia*

