¿Qué va a pasar con las personas que ya habían tramitado su solicitud de ciudadanía en EE. UU. tras la orden de Trump contra 19 países?

Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países, incluidos Cuba, Haití y Venezuela, en una medida que intensifica la política antimigratoria del presidente Donald Trump. El magnate republicano ha endurecido su posición frente a estas tres naciones latinoamericanas, especialmente con Venezuela los últimos meses al ordenar un despliegue militar sin precedentes en el Caribe. Trump asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que el objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro. Cuba, en tanto, se halla bajo un embargo comercial estadounidense desde hace más de seis décadas y Haití, el país más pobre de América, está sumido en una crisis humanitaria por la violencia pandillera.

Según un memorando oficial divulgado el martes y al que accedió la AFP, la administración de Trump paralizó la tramitación de “green cards” o tarjetas de residencia así como los procesos de ciudadanía para las personas procedentes de un total de 19 países que ya habían estado sujetos a restricciones de viaje en junio. La medida afecta además a Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen. Algunos expertos en legislación migratoria señalaron que el documento deja en el limbo a muchas personas. “Incluso personas que pasaron por completo el examen de ciudadanía están viendo sus casos puestos en suspenso a pocos pasos de la meta”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, investigador senior del American Immigration Council, en una publicación en X.