¿EE. UU. intentará el “Venezuela 2.0”? Revelan conversaciones secretas con el círculo de Castro en Cuba

¿Es la misma táctica que se aplicó en Venezuela? Tal parece que la administración estadounidense de Donald Trump estaría sosteniendo diálogos con la dictadura cubana a través de un miembro de la familia Castro. Así lo reveló el medio Axios en un artículo donde señala que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, estaría conversando con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un contexto de fuertes tensiones entre Estados Unidos y Cuba, debido a la escasez de petróleo y la posible caída de un régimen que ha gobernado desde la Revolución Cubana con la llegada del fallecido Fidel Castro.

¿Por qué EE. UU. ignora a Miguel Díaz-Canel en las negociaciones?

Las conversaciones no se estarían efectuando por los canales oficiales del gobierno cubano, sino más bien de manera unilateral por parte de Estados Unidos, ya que el presidente Miguel Díaz-Canel se ha mostrado renuente a alcanzar un acuerdo con Donald Trump y ha planteado condiciones en su beneficio. “No llamaría a esto ‘negociaciones’, sino más bien ‘discusiones’ sobre el futuro,” declaró al medio citado un alto funcionario de la administración Trump. Y es que Marco Rubio ha asumido un liderazgo frente a esta medida, considerando que, aunque es estadounidense, tiene padres inmigrantes de Cuba y esto le ha permitido a Trump delegarle dichas funciones teniendo presente el conocimiento del funcionario frente a temas políticos relacionados con la isla.

Rubio y su equipo ven en el nieto de 41 años a una persona con mentalidad empresarial y dispuesto a llegar a consensos con Estados Unidos. “Nuestra posición —la posición del gobierno estadounidense— es que el régimen tiene que irse. Pero cómo será exactamente eso depende de (el presidente Trump) y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con el nieto”, agregó el funcionario al medio estadounidense Axios.

La “Fórmula Venezuela”: ¿Será el nieto de Castro la próxima Delcy Rodríguez?

Esta sería la misma metodología que se aplicó antes de la caída de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero. Delcy Rodríguez, quien durante años fue vicepresidenta del régimen chavista, ha estado al tanto de los avances en el país como presidenta interina, además de las negociaciones relacionadas con el petróleo, incluyendo la autorización a cinco petroleras para operar en Venezuela. Entérese: Estados Unidos autoriza operación en Venezuela de cinco grandes petroleras, ¿quiénes son? La fuente señaló al medio citado que precisamente “están buscando al próximo Delcy en Cuba”, refiriéndose a las conversaciones con quien llaman “Raulito”, por lo que él sería la persona “ideal” para los posibles cambios en la isla. “Raulito podría salir directamente de Hialeah. Esto podría ser una conversación entre chicos comunes en las calles de Miami”, expresó la fuente. “Lo que existe son las conversaciones habituales que han tenido lugar durante mucho tiempo —o incluso menos que eso. Hasta hace un año, teníamos diálogos regulares a nivel de altos funcionarios con el Departamento de Estado. Hoy, eso ya no existe”, agregó el funcionario, explicando que Rubio no ha mantenido conversaciones con Miguel Díaz-Canel ni con otras personas de alto rango. El diario The Guardian reveló en enero de 2026 que Rodríguez mantuvo conversaciones secretas con Estados Unidos antes de la captura del sucesor de Hugo Chávez, y que para entonces ya estaba preparada para la “salida”, pues manifestó su disposición a trabajar con “lo que sea que surja después”. Siga leyendo: Cuba, asfixiada por Estados Unidos, anuncia que tampoco tiene combustible para aviones



