En video | Así destruyó Estados Unidos la lancha, que según Trump, estaba cargada de droga y había partido de Venezuela

Las imágenes difundidas por el mandatario dan cuenta de una breve persecución a la embarcación. La lancha rápida no se detenía y, desde el aire, fue atacada por lo que parecían dos misiles.

    El presidente Donald Trump compartió en sus redes sociales el video del ataque a la lancha. FOTO CORTESÍA Y AFP
El Colombiano
Agencia AFP
hace 33 minutos
bookmark

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó el despliegue de su poderío militar en el mar Caribe y ya empezó a mostrar resultados. En la tarde de este 2 de septiembre se conocieron imágenes de una lancha rápida que fue derribada por los agentes gringos.

De acuerdo con Trump, la lancha partió desde Venezuela y, según él, venía cargada con narcotráfico. En sus redes sociales mostró el video del ataque oficial a la embarcación.

Lea más: Estas son las pruebas que revelan el complejo funcionamiento del Cartel de los Soles en Venezuela

“Acabamos, en los últimos minutos, literalmente, de disparar contra un barco; un barco que transportaba droga; había mucha droga en ese barco”, apuntó Trump y añadió que, en medio de la operación, murieron 11 “narcoterroristas”.

Las imágenes difundidas por el mandatario dan cuenta de una breve persecución a la embarcación. La lancha rápida no se detenía y, desde el aire, fue atacada por lo que parecían dos misiles.

“Está saliendo mucha droga desde Venezuela”, dijo Trump y prometió entregar más detalles de la operación cuando termine la reunión.

Este ataque de los oficiales de Estados Unidos ocurre en medio de un escenario de tensión entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores en Venezuela. Las relaciones diplomáticas están rotas desde 2019 y Nicolás Maduro leyó el despliegue militar en el mar Caribe como un intento de Trump por “atacarlo”.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, lo acusan de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, dijo Maduro sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y añadió: “ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino apuntan hacia Venezuela y eso constituye una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”.

Estados Unidos, por su parte, sostiene que la presencia militar en el mar Caribe pretende interceptar las rutas marítimas que usan los narcotraficantes.

Nicolás Maduro declaró un estado de “máxima alerta” y convocó a 4 millones de sus milicianos a estar atentos ante cualquier intento de invasión.

De acuerdo con la DEA, el 30% de la cocaína que circula por el Caribe sale de las costas y terminales aéreos de Venezuela.

Entérese: Maduro dice que ocho barcos de EE. UU. con 1.200 misiles “apuntan hacia Venezuela”

