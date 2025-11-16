EE. UU. ataca de nuevo un barco presuntamente usado para narcotráfico en el Pacífico: hay tres muertos

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) confirmó que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético contra un buque identificado por inteligencia como parte de una “Organización Terrorista Designada”.
El operativo se realizó el 15 de noviembre por orden directa del Secretario de Guerra Pete Hegseth.
Según el reporte oficial, el barco navegaba por una ruta ampliamente conocida por el tráfico ilícito de estupefacientes y estaba operado por “una red narcoterrorista que utilizaba el corredor del Pacífico Oriental para transportar cargamentos de droga hacia Centro y Norteamérica”.