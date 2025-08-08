Jueza de EE. UU. frenó obras del polémico centro de detención de migrantes “Alcatraz de los Caimanes” en Florida

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó suspender por dos semanas la construcción del centro de detención de migrantes en Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, en un caso presentado por grupos ecologistas.

La jueza Kathleen Williams, del distrito de Miami, dictó una orden de restricción temporal tras una demanda interpuesta por las organizaciones Amigos de los Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica.

El centro de detención, ubicado en un aeródromo abandonado en el humedal de los Everglades, seguirá albergando a inmigrantes detenidos, pero no podrá hacer nuevas obras mientras se tramita la demanda.

Las oenegés denunciantes argumentan que las instalaciones ponen en riesgo el delicado ecosistema de los Everglades y afirman que se construyeron apresuradamente sin realizar los estudios de impacto ambiental necesarios.

El centro está situado en un aeropuerto abandonado en los humedales de los Everglades, en el corazón de una extensa red de manglares y pantanos, un ecosistema subtropical que alberga más de 2.000 especies de animales y plantas.

El mes pasado, el presidente Donald Trump, que ha prometido deportar a millones de migrantes indocumentados, visitó el centro, donde alardeó de las duras condiciones de detención.

“En muy poco tiempo, esta instalación albergará a algunos de los migrantes más amenazantes, a algunas de las personas más viciosas del planeta”, dijo Trump a periodistas.

“Estamos rodeados de millas de pantanos traicioneros y la única salida es realmente la deportación”, añadió el republicano de 79 años, que no ve más que ventajas.

El apodo “Alcatraz de los Caimanes” hace referencia a la antigua prisión situada en una isla de la bahía de San Francisco y a esos reptiles, muy presentes en los Everglades.

Los grupos que presentaron la demanda celebraron este jueves la decisión judicial.

“Nos complace que la jueza haya visto la urgente necesidad de detener las obras adicionales, y esperamos avanzar en nuestro objetivo final de proteger el ecosistema único y amenazado de los Everglades de los daños causados por este centro de detención masiva”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, en un comunicado.