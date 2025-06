¿El uso excesivo de la IA nos está quitando la habilidad de pensar?

Lo primero que aclaran desde el MIT Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts es que no hay que exagerar. Ellos realizaron un estudio, que presentaron esta semana, sobre los efectos del uso de modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT en el cerebro humano.

Y no hay que exagerar porque afirman que no se deben usar términos como que la IA y estos modelos nos están volviendo, en esencia, más “tontos”.

“No. Por favor, no usen palabras como ‘estúpido’, ‘tonto’, ‘descerebrado’, etc. Le hacen un gran daño a este trabajo, ya que no usamos este vocabulario en el artículo”.