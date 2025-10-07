Eficacia abrió convocatoria para quienes quieran estudiar y trabajar en operaciones comerciales; le pagan todo

Para aquellas personas que están buscando la oportunidad de formarse y al mismo tiempo ganar experiencia en el mundo laboral, Eficacia S.A.S. tiene abierta una convocatoria para estudiar un técnico en operaciones comerciales, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, bajo la modalidad de contrato de aprendizaje. La oportunidad está dirigida a residentes de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá que quieran proyectarse en el sector comercial y de servicio al cliente. Le puede interesar: ¡Aproveche! Más de 107.000 ofertas de empleo disponibles con contratación inmediata en Colombia

Formación y condiciones del contrato

Los aprendices recibirán apoyo económico durante su formación y práctica. FOTO: Getty

La formación tiene una duración de un año y está dividida en dos etapas: - Etapa lectiva (6 meses): recibirán un apoyo de sostenimiento equivalente al 75 % del salario mínimo y afiliación a EPS y ARL. - Etapa productiva (6 meses): tendrán un apoyo de sostenimiento del 100 % del salario mínimo, más auxilio de transporte y prestaciones sociales. El horario de la etapa lectiva lo define el Sena (de 6:00 a.m. a 12:00 m. o de 12:00 m a 6:00 p.m.), mientras que en la etapa productiva se trabaja ocho horas diarias en turnos rotativos entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m., de lunes a sábado, con dos domingos al mes (recargo y día compensatorio). Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es la posibilidad de vinculación directa con la empresa una vez finalice la práctica, dependiendo del desempeño del aprendiz. Lea más: Bogotá y Medellín tienen nuevas ofertas de empleo para psicólogos y abogados, ¿cómo aplicar?

Requisitos para postularse

- Residir en Medellín o el Área Metropolitana. - Ser bachiller graduado, con diploma y acta de grado originales. - No haber tenido antes un contrato de aprendizaje. - Ser mayor de edad y no tener compromisos laborales o académicos. - No estar inscrito ni en proceso de inscripción en otro programa del Sena. - En caso de ser extranjero, contar con documentos apostillados y convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. - Tener disponibilidad total para cumplir con los horarios asignados.

Perfil del aprendiz ideal

Eficacia busca personas con interés en el área comercial, ventas y servicio al cliente, gusto por el trabajo en supermercados, grandes superficies y distribuidoras, y sobre todo, con actitud de aprendizaje, compromiso y disposición para crecer dentro de la organización.

Beneficios adicionales:

Además de la formación técnica y la experiencia laboral, Eficacia ofrece a sus aprendices acceso a programas de bienestar, convenios educativos, recreación, salud y acompañamiento psicosocial, con el propósito de apoyar su desarrollo personal y profesional. La empresa también promueve un entorno incluyente y libre de discriminación, valorando la diversidad y el talento sin distinción de género, orientación sexual, edad, creencias o condición física. Conozca también: Cueros Vélez busca personal en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla; varias vacantes no requieren experiencia

¿Cómo postularse por Magneto Empleos?