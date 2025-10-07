Eficacia abrió convocatoria para quienes quieran estudiar y trabajar en operaciones comerciales; le pagan todo

Para aquellas personas que están buscando la oportunidad de formarse y al mismo tiempo ganar experiencia en el mundo laboral, Eficacia S.A.S. tiene abierta una convocatoria para estudiar un técnico en operaciones comerciales, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
La oportunidad está dirigida a residentes de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá que quieran proyectarse en el sector comercial y de servicio al cliente.
