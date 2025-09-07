Efraín Cepeda oficializó su aspiración a la presidencia para 2026: “Sé cómo ganarle a Petro”

El senador Efraín Cepeda anunció su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026 durante un mitin político celebrado en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima. El expresidente del Congreso de la República formalizó su intención de buscar la Casa de Nariño ante los militantes de su colectividad que se congregaron en la capital musical de Colombia, donde lanzó de manera enfática su aspiración. “Frente a esta hermosa gente del Tolima me lanzo a la presidencia de la República”, fue el mensaje que envió el líder conservador durante el acto político el sábado.

Cepeda centró una parte significativa de su discurso en marcar una línea de oposición directa con el actual Gobierno y se posicionó como la figura política con la capacidad de vencer al proyecto del presidente Gustavo Petro en las urnas. La gestión de Cepeda como presidente del Senado (2024-2025) estuvo definida por una fuerte tensión con el primer mandatario. El senador se atribuye haber liderado el hundimiento de varias de las principales iniciativas del Gobierno, a las que calificó de “ideologizadas” y perjudiciales para el sector privado y la salud. Uno de los choques más significativos ocurrió con el hundimiento de la consulta popular impulsada por el Ejecutivo. Cepeda acusó entonces al presidente de pretender “atornillarse en el poder con dinero público”, argumentando que la iniciativa buscaba hacer campaña con recursos del Estado.