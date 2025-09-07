Efraín Cepeda oficializó su aspiración a la presidencia para 2026: “Sé cómo ganarle a Petro”

El senador Efraín Cepeda anunció su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026 durante un mitin político celebrado en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima.
El expresidente del Congreso de la República formalizó su intención de buscar la Casa de Nariño ante los militantes de su colectividad que se congregaron en la capital musical de Colombia, donde lanzó de manera enfática su aspiración.
“Frente a esta hermosa gente del Tolima me lanzo a la presidencia de la República”, fue el mensaje que envió el líder conservador durante el acto político el sábado.