Egan se unió a la larga lista de colombianos ganadores de etapa en la Vuelta a España

La victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España se convirtió en la número 39 de un corredor colombiano en esta competencia. El primero fue Antonio Agudelo en 1985. En el listado aparecen nombres como Pacho Rodríguez, Félix Cárdenas, Santiago Botero y Miguel Ángel López con tres triunfos. Junto a ellos, Lucho Herrera, Fabio Parra, Alberto Camargo, Oliverio Rincón, Esteban Chaves, Nairo Quintana y Juan Sebastián Molano, quienes tienen dos celebraciones. Y ahora, Egan llegó al grupo en el que están Antonio Agudelo, Carlos Gutiérrez, Omar Hernández, Néstor Mora, Martín Farfán,Julio César Cadena, Ángel Yesid Camargo, Víctor Hugo Peña, Leonardo Duque, Winner Anacona, Sergio Higuita y Rigoberto Urán.

Egan, campeón del Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2021, ha resurgido tras el grave accidente que sufrió en enero de 2022 en el que se fracturó 20 huesos y una perforación de pulmón. Tras múltiples operaciones y diferentes intervenciones médicas, Egan volvió a caminar, se volvió a subir a la bicicleta y empezó a recuperarse con miras a volver a competir y así lo hizo. Ahora, vuelve a ganar una etapa en una de las tres grandes carreras que tiene el ciclismo mundial y renace la esperanza de volver a verlo luchar por estar en el podio de la actual edición de la Vuelta a España.

Una carrera afectada por las protestas propalestinas

La Vuelta a España se ha visto afectada en varias etapas por los manifestantes propalestinos quienes rechazan la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la carrera. En la etapa 16 se volvió a presentar un inconveniente con estas protestas, y por ello, a 8 kilómetros de la meta inicial, donde estaba el último premio de montaña de la etapa, se determinó el final de la fracción, ya que a 3 kilómetros de la llegada inicial, un grupo de manifestantes se sentó en la vía y por ello, pusieron en peligro la finalización de la etapa. Al ser informados sobre esa novedad, el colombiano, que estaba en la fuga junto a Mikel Landa, realizó un gran esfuerzo y en un sprint cruzó la linea blanca de los 8 kilómetros y avanzó hasta el puerto de montaña para celebrar su triunfo. Triunfo inédito, debido a las condiciones en las que se determinó al ganador, pero con la felicidad de los amantes del ciclismo que vuelven a celebrar un triunfo del colombiano, que ya ganó el Giro de Italia, el Tour de Francia y regresó a competir tras un accidente que por poco y le cuesta la vida.

Esta es la clasificación general de la Vuelta