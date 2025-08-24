Egan Bernal se destaca en la Vuelta a España 2025 con un cuarto lugar prometedor

Los potentes pedalazos de Egan Bernal (Ineos) ilusionan en la Vuelta a España 2025. El colombiano, quien antes del inicio de la carrera manifestó sentirse más fuerte que cuando encaró el pasado Giro de Italia, en el que terminó séptimo, respondió con audacia la exigente segunda etapa de 159,5 kilómetros entre Alba y Limone Piemonte, en territorio italiano, y confirmó que está en un gran momento.

Bernal fue protagonista hasta los últimos metros en la lucha por la victoria, que finalmente quedó en manos de Jonas Vingegaard (Visma). El danés, favorito al título, se repuso de una caída a 26 kilómetros de meta y, tras un cambio de bicicleta, mostró su jerarquía imponiéndose en el esprint final frente al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek). El francés David Gaudu (Groupama) ocupó la tercera casilla, mientras que Bernal cruzó en un meritorio cuarto lugar.

Este resultado dejó a Egan con sensaciones positivas: se mantuvo con los mejores en un duro final en ascenso, volvió a pelear de tú a tú con las grandes figuras del pelotón y se ubicó en posiciones que lo motivan con ser protagonista en lo que resta de la ronda española.

“La verdad no pensé que iba a disputar la etapa, pero cuando me vi adelante me dije: ‘¿por qué no?’ y lo intentamos. Siento que es bueno para la moral estar ahí adelante”, dijo Bernal, quien además bromeó con sus seguidores: “En la mañana decía que si hacía top-5 les daba un descuento para el Gran Fondo (la carrera aficionada que organizará el 16 de noviembre), y creo que nos va a tocar hacerlo (risas)”.