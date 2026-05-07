Egan, ¿por podio en el Giro-2026? “Hay ilusión, tengo muchas ganas de hacerlo bien”

Egan Bernal, campeón del Giro de Italia en 2021, se ilusiona con volver a estar entre los mejores de esta competencia, que abrirá su telón número 109 este viernes en la ciudad búlgara de Nessebar y finalizará el 31 de mayo en Roma.

Con un nivel sorprendente que le ha permitido dar batalla entre los grandes líderes del pelotón en la presente temporada, Bernal hace olvidar el accidente que sufrió a comienzos de 2022 y tras el cual por poco pierde la vida. Después de superar aquella adversidad, por la que debió pasar por el quirófano varias veces, el cundinamarqués ha logrado magníficos resultados que le permiten soñar en grande.

En 2024 fue tercero en la Vuelta a Cataluña; en 2025 ganó en contrarreloj y ruta los títulos nacionales en Bucaramanga, además de una fracción en la Vuelta a España; mientras que este año retuvo el título nacional de ruta en Zipaquirá, fue subcampeón en el Tour de los Alpes y ocupó la quinta casilla en la Lieja-Bastoña-Lieja.

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El corredor de 29 años llega fortalecido a la corsa rosa, en la que liderará al elenco Netcompany-Ineos. Estará respaldado por Thymen Arensman (Países Bajos), Filippo Ganna (Italia), Jack Haig (Australia), Magnus Sheffield (Estados Unidos), Embret Svestad-Bårdseng (Noruega), Connor Swift y Ben Turner (Gran Bretaña).

“Dicen que el Giro es la carrera más bonita, y claro que hay ilusión para afrontarlo. Tengo muchas ganas de hacerlo bien. Tenemos un gran equipo, así que estoy muy motivado. Para mí es una carrera muy dura. A veces, en el papel, uno mira el perfil y no parece tan complicado, pero cuando afrontas la carrera te das cuenta de que las subidas son exigentes, especialmente en la última semana”, comentó Egan ante los medios de comunicación.