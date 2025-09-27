Egan Bernal sueña con vestirse de arcoíris en el Mundial de Ruanda, ¿a qué hora correrá?

El ciclismo es el arte de saber sufrir. Pedalear durante más de 4 horas no es fácil. Más aún cuando se anda por caminos adoquinados y montañosos al mismo tiempo, como los que recorrerán los mejores ciclistas del planeta en los 267,5 kilómetros de la prueba de ruta del Mundial que se realiza en Ruanda (empieza a las 2:30 a.m.) .
Será la primera vez que la competencia reina de la Unión Ciclista Internacional se lleve a cabo en África. Kigali, la capital de uno de los países de ese continente donde más se utiliza la bicicleta como medio de transporte cotidiano y que, en los últimos años, recompuso su tejido social después del genocidio de 1994 —cuando la etnia tutsi, amparada por el gobierno de Juvénal Habyarimana, intentó exterminar a la población hutu—, será el escenario de esta cita histórica.