Egan Bernal, subcampeón en el Tour de los Alpes tras una batalla épica: lo dejó todo y peleó hasta el final

El pulso fue feroz, sin tregua, de esos que dignifican el ciclismo. Egan Bernal lo intentó hasta el último kilómetro, pero el italiano Giulio Pellizzari resistió todos los embates y se quedó con el título del Tour de los Alpes tras una etapa final vibrante entre Trento y Bozen/Bolzano. El colombiano fue segundo en la jornada... y también en la clasificación general, a solo 40 segundos.

Desde el arranque de la fracción decisiva, de apenas 128 kilómetros pero cargada de tensión, el equipo Ineos dejó claro que no iba a conformarse con el podio. El ritmo fue alto, incómodo, pensado para desgastar al líder. La estrategia era evidente: poner contra las cuerdas a Pellizzari en la subida de primera categoría.

En ese libreto, Thymen Arensman, compañero de Bernal, jugaba un papel clave. Su misión era endurecer la carrera, seleccionar el grupo y abrir la puerta para un ataque definitivo. Pero el líder no dudó. Leyó el movimiento, anticipó el peligro y lanzó un zarpazo seco, de campeón. El italiano se fue adelante. Sin mirar atrás.