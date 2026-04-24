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Egan Bernal, subcampeón en el Tour de los Alpes tras una batalla épica: lo dejó todo y peleó hasta el final

Egan Bernal firmó una actuación brillante en el Tour de los Alpes, donde luchó hasta el final por el título, pero terminó cediendo ante el empuje del italiano Giulio Pellizzari para quedarse con un valioso subcampeonato.

  • Egan Bernal volvió a lucir en un excelente estado de forma para quedarse con el subcampeonato en Los Alpes. FOTO: GETTY
    Egan Bernal volvió a lucir en un excelente estado de forma para quedarse con el subcampeonato en Los Alpes. FOTO: GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El pulso fue feroz, sin tregua, de esos que dignifican el ciclismo. Egan Bernal lo intentó hasta el último kilómetro, pero el italiano Giulio Pellizzari resistió todos los embates y se quedó con el título del Tour de los Alpes tras una etapa final vibrante entre Trento y Bozen/Bolzano. El colombiano fue segundo en la jornada... y también en la clasificación general, a solo 40 segundos.

Desde el arranque de la fracción decisiva, de apenas 128 kilómetros pero cargada de tensión, el equipo Ineos dejó claro que no iba a conformarse con el podio. El ritmo fue alto, incómodo, pensado para desgastar al líder. La estrategia era evidente: poner contra las cuerdas a Pellizzari en la subida de primera categoría.

En ese libreto, Thymen Arensman, compañero de Bernal, jugaba un papel clave. Su misión era endurecer la carrera, seleccionar el grupo y abrir la puerta para un ataque definitivo. Pero el líder no dudó. Leyó el movimiento, anticipó el peligro y lanzó un zarpazo seco, de campeón. El italiano se fue adelante. Sin mirar atrás.

Bernal reaccionó. Se levantó sobre la bicicleta y salió en persecución, llevándose consigo a Arensman y a los demás aspirantes. La cacería estaba en marcha, con el título en juego segundo a segundo. En la cima, Pellizzari ya había abierto una brecha de 25 segundos. Era mucho... pero no definitivo. Quedaban piernas, quedaba descenso, quedaba esperanza.

A falta de 10 kilómetros, la diferencia bajó ligeramente a 20 segundos. El grupo de Bernal apretaba con furia, con esa cadencia desesperada del que sabe que el margen es mínimo. Pero Pellizzari no cedió. Administró la ventaja con inteligencia y sostuvo el pulso hasta la meta.

Bernal cruzó segundo, a 30 segundos en la etapa. Un esfuerzo enorme que no alcanzó para cambiar la historia, pero sí para confirmar su gran momento. En la general, el colombiano selló el subcampeonato, seguido de cerca por Arensman, tercero, y Michael Storer.

Más allá del resultado, la imagen que queda es la de un Bernal combativo, protagonista, volviendo a pelear carreras de alto nivel con ambición y carácter. Este segundo lugar no es menor: es su segundo podio de la temporada y una señal clara de que está, otra vez, entre los grandes.

En los Alpes no hubo título para Colombia, pero sí una certeza: Bernal ha vuelto a competir sin miedo. Y eso, en el ciclismo, vale casi tanto como ganar.

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