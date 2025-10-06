x

Egan, presente en clásica Tres Valles Varesinos; Pogacar, el hombre a batir

El ciclista colombiano Egan Bernal llega con gran nivel a la prueba italiana, que se desarrolla en terreno alpino. También estarán en acción Nairo, Rivera y Chaves.

  • Egan Bernal gano este año el Nacional de ruta y logró etapa en la Vuelta a España. FOTO: Tomada de X-INEOS
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
05 de octubre de 2025
bookmark

Egan Bernal (Ineos), que viene de ser cuarto en el Giro de Emilia, comanda la representación de Colombia en la edición 104 de los Tres Valles Varesinos, clásica italiana que se celebrará este martes con un recorrido de 198 kilómetros entre las localidades de Busto Arsizio y Varese, por las faldas de los Alpes italianos. El gran favorito al triunfo es el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates). Ya ganó la prueba en 2022, cuando Sergio Higuita (Astana) fue segundo.

En la prueba que sirve de preámbulo para lo que se será el Giro de Lombardía, último ‘monumento’ del año a disputarse este sábado, actuarán también Brandon Rivera (Ineos), Nairo Quintana, Éiner Rubio (Movistar) y Esteban Chaves (EF).

Entérese: Egan y Nairo lideran representación de Colombia en el Giro de Emilia

Pogacar llega como campeón mundial y europeo

La estrella eslovena Pogacar conquistó su primer título de campeón de Europa de ciclismo en ruta, el pasado domingo en Guilherand-Granges, en el sudeste de Francia.

Tras atacar a más de 70 km de la meta, el doble campeón del mundo cruzó la meta con medio segundo de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel y el joven francés Paul Seixas (19 años), que completó el podio a más de tres minutos y medio de Pogacar.

¿Quién es el rival de Pogacar?

El gran rival de Pogacar en el Tour, el danés Jonas Vingegaard, quien apenas corre carreras de un día, se retiró cuando aún quedaban 109 km para la llegada, antes incluso de que Pogacar dinamitara la prueba.

Marca de la casa, Pogacar cimentó su victoria con una cabalgada en solitario desde lejos. Si en Kigali hace una semana atacó a 66 km de la meta para llevarse el título mundial, este domingo, en otro recorrido muy exigente, lo hizo incluso una decena de km antes, en la larga subida a Saint Romain de Lerps.

Utilidad para la vida