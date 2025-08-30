Jasper Philipsen vuela en Zaragoza y Egan Bernal resiste entre los mejores en la Vuelta a España

La octava etapa de la Vuelta a España 2024, disputada entre Monzón Templario y Zaragoza sobre un recorrido de 163 kilómetros, se resolvió como estaba previsto: en un emocionante embalaje que dejó como vencedor al gran favorito del día, Jasper Philipsen (Alpecin), el velocista belga que una vez más demostró por qué es considerado uno de los mejores sprinters del mundo.



Le puede interesar: Luto en el ciclismo colombiano: falleció Ramón Tolosa, reconocido excampeón panamericano de Ruta

La jornada tuvo el guion clásico de las etapas llanas en la ronda ibérica. La fuga del día estuvo integrada por Joan Bou, Sergio Samitier y José Luis Faura, quienes alcanzaron a soñar con la gloria cuando su ventaja llegó a superar los cuatro minutos. Sin embargo, el pelotón, controlado con mano firme por los equipos de los velocistas, nunca permitió que la diferencia se volviera definitiva. En los últimos kilómetros, la caza fue inevitable y el destino de la fracción se inclinó hacia la potencia de los más rápidos.

El viento, siempre traicionero en la meseta española, jugó su papel a lo largo del recorrido. Hubo momentos de tensión, abanicos y caídas que pudieron cambiar el rumbo de la carrera, pero entre todos los favoritos reinó la calma y la concentración. Allí estuvo Egan Bernal (Ineos Grenadiers), siempre atento, cruzando la meta en el puesto 48 con el mismo tiempo del ganador, lo que le permitió mantenerse dentro del top 10 de la clasificación general.

El final fue un espectáculo de pura velocidad: Philipsen lanzó su potencia en los metros decisivos y, tras un cerrado duelo, se impuso con autoridad sobre Elia Viviani y Ethan Vernon, quienes completaron el podio de la fracción.

Bernal, sólido y esperanzado

El bloque inicial de la Vuelta termina este domingo con una etapa que promete emociones fuertes: 195 kilómetros entre Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray, terreno propicio para que los escaladores se muestren y los favoritos comiencen a jugar sus cartas. Allí, Bernal tendrá una oportunidad inmejorable de seguir escalando posiciones y acercarse aún más al sueño rojo. La Vuelta apenas comienza a escribir sus capítulos decisivos, y mientras los velocistas como Philipsen disfrutan de su momento de gloria, los hombres de la general —con Egan entre ellos— afinan fuerzas para lo que viene. El país ciclista vuelve a ilusionarse con su nombre en lo más alto.

Clasificación de la etapa 8

Jasper Philipsen – 3 h 43 min 48 s Elia Viviani – m.t. Ethan Vernon – m.t. Egan Bernal – m.t. Santiago Buitrago – m.t. Esteban Chaves – m.t. Harold Tejada – m.t. Brandon Rivera – a 20 s Sergio Higuita – m.t.

Clasificación general