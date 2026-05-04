Los tres colombianos que actuarán desde este viernes en el Giro de Italia-2026

Después de un fin de semana destacado por sus representantes, el ciclismo de Colombia buscará ser protagonista desde este viernes en el Giro de Italia, la primera carrera de tres semanas de la temporada y que llega a su edición 109.

Para la corsa rosa, que comenzará en Nesebar, Bulgaria, y finalizará el 31 de mayo en Roma luego de 3.466 kilómetros repartidos en 21 días, actuarán Egan Bernal (Ineos), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) y Éiner Rubio (Movistar).

Bernal, que en la presente temporada retuvo el título nacional de ruta en Zipaquirá, evidencia un gran nivel en Europa, donde recientemente fue subcampeón en el Tour de Los Alpes y quinto en la Lieja-Bastoña-Lieja. El cundinamarqués, de 29 años de edad, llega fuerte para luchar por los puestos de honor en la carrera que ya conquistó en 2021.

El bogotano Buitrago, de 26 años, ganador de etapa en el Giro de 2022 y 2023, lidera al equipo Bahrain. Esta campaña ganó el Trofeo Laigueglia, fue séptimo en la Tirreno-Adriático y once en la Vuelta a Cataluña.

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Mientras que Rubio, ganador de etapa en 2023, participará en su sexto Giro consecutivo buscando mejorar sus dos presentaciones anteriores: séptimo en 2024 y octavo en 2025.

La carrera se inicia con un recorrido llano de 147 kilómetros entre Nesebar y Burgas.