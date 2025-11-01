El Cairo acoge un espectáculo faraónico para la inauguración del Gran Museo Egipcio

Un espectáculo faraónico con luces láser, orquesta sinfónica, bailarines con túnicas inspiradas en frescos antiguos, cetros y coronas doradas marcó el sábado por la noche la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio (GEM) en El Cairo.
“Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la Historia del presente y del futuro, en nombre de esta antigua patria”, declaró el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, alabando “el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización” ante una audiencia compuesta por reyes, jefes de Estado y dirigentes internacionales.