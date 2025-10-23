“Son ejecuciones extrajudiciales”: Human Rights Watch sobre bombardeos a lanchas en el Caribe y el Pacífico ordenados por EE. UU.

Los bombardeos realizados el 22 de octubre por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el mar Caribe volvieron a poner en cuestión la legalidad de estas acciones. Según Human Rights Watch (HRW), los ataques —similares a los ejecutados en septiembre por orden del presidente Donald Trump, en los que murieron al menos 14 personas— constituyen ejecuciones extrajudiciales contrarias al derecho internacional.
Desde agosto, la administración Trump amplió el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico internacional. El mandatario impulsa la clasificación de grupos como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo como “narcoterroristas”, figura que, en teoría, permite realizar operaciones militares directas sin autorización del Congreso ni revisión judicial previa.