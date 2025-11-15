EE. UU. planifica nuevos ejercicios militares con Trinidad y Tobago en medio de crisis con Venezuela

Estados Unidos conducirá nuevos ejercicios militares con su aliada Trinidad y Tobago, en medio de sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que Venezuela denuncia como un intento por derrocar a su presidente, Nicolás Maduro.

El anuncio llega luego de que Washington informara sobre una nueva fase en su ofensiva militar con la llegada a la región del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

Lea también: El imponente portaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo, ya se incorporó al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

El Comando Sur publicó en X una fotografía de la gigantesca embarcación, flanqueada por otros tres destructores, un avión de vigilancia y ocho cazas en formación.

“El Grupo de Ataque de Portaaviones Doce muestra su propósito: disuadir redes ilícitas, interrumpir amenazas transnacionales, proteger el Caribe y defender el territorio nacional”, dice el texto que acompaña la imagen.

El despliegue estadounidense comenzó en septiembre. Desde entonces ha derribado 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.