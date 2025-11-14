Ejército intervino cinco entables de producción de oro en el Bajo Cauca antioqueño, ¿qué tan efectivo son los operativos?

En el área rural de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, el Ejército decomisó maquinaria y otros elementos que eran utilizados para la minería ilegal, según informaron fuentes de la Brigada 11.

Esta operación se realizó en la vereda San Lorenzo, donde las autoridades intervinieron cuatro unidades de extracción y procesamiento de oro. Allí los soldados se incautaron de dos excavadoras, dos motores industriales, dos motobombas, dos clasificadoras, 300 metros de manguera negra y 380 galones de ACPM.

El valor de los elementos decomisados, de acuerdo con la información oficial, serían más de mil millones de pesos, pero lo más importante es que con este montaje se estarían extrayendo aproximadamente 12 kilos de oro al mes, generando ganancias por más de 5.000 millones de pesos a los dueños del entable.

Esa misma guarnición militar, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizó una segunda operación en el sector conocido como Mandinga, también de Cáceres, donde las tropas intervinieron una unidad de producción minera ilegal y procedieron a la inutilización de dos retroexcavadoras.

Y en el corregimiento Villanueva, jurisdicción del municipio de Puerto Libertador (departamento de Córdoba), limítrofe con Antioquia, las tropas de la Brigada 11 allanaron otras cinco unidades mineras y destruyeron una excavadora, dos motobombas, cuatro motores, tres clasificadoras, 600 metros de manguera negra y 450 galones de ACPM. Todo esto tenía un avalúo superior a los 900 millones de pesos.