Ejército frustró atentado del ELN en el Norte de Antioquia y capturó a dos de sus integrantes

En el operativo un ilegal resultó herido y fue incautada una cantina acondicionada con cableado y explosivos. Aquí los detalles.

  • El operativo dejó como resultado un ilegal herido y otro capturado, mientras que dos más lograron huir del lugar. FOTO: Cuarta Brigada del Ejército Nacional
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 45 minutos
Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional neutralizaron una acción terrorista atribuida al ELN en el sector Ventanas, del municipio de Yarumal.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 detectaron la presencia sospechosa de cuatro hombres que se movilizaban por la zona y que, al parecer, intentaban instalar un artefacto explosivo. Al notar la presencia militar, los ilegales habrían hostigado a las tropas, lo que derivó en una reacción inmediata por parte del Ejército.

El operativo dejó como resultado un ilegal herido y otro capturado, mientras que dos más lograron huir del lugar. El hombre herido recibió atención inmediata por parte del enfermero de combate y fue trasladado a un centro asistencial.

Durante la acción militar, las tropas incautaron una cantina acondicionada con cableado y explosivos, que presuntamente iba a ser utilizada con fines terroristas. Además, fueron hallados radios de comunicación, una bandera alusiva al ELN y otros elementos empleados para la ejecución del atentado.

Según el Ejército, uno de los capturados estaría vinculado a varios hechos violentos en la región, entre ellos el ataque a una estación de Policía en Valdivia, ocurrido en junio pasado, que dejó como saldo la muerte de la patrullera María Alejandra Vieda Almairo, de 21 años; la detonación de un burro bomba contra un oficial en julio, y la instalación de un artefacto explosivo en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe, el pasado 19 de noviembre, hecho que afectó gravemente la movilidad en este corredor vial.

En los últimos días se han reportado una seguidilla de atentados en Antioquia por parte de este grupo armado que busca amedrentar a la población luego del anuncio de un paro armado que inició el 14 de diciembre y que finalizó este miércoles.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el operativo militar contra el ELN?
En el sector Ventanas, del municipio de Yarumal, Antioquia.
¿Cuáles fueron los resultados del operativo?
Un ilegal herido, otro capturado, dos huyeron y se incautaron explosivos y radios de comunicación.
¿Qué antecedentes tiene el detenido?
Estaría vinculado a ataques previos en la región, incluido el asesinato de la patrullera María Alejandra Vieda Almairo y varios atentados con explosivos.
