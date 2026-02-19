Operativo destapa helicóptero con pasado oscuro y motor Rolls-Royce

El Ejército confirmó la incautación de un helicóptero tipo Hughes 500, con motor Rolls-Royce, presuntamente utilizado por organizaciones al servicio del narcotráfico.
El general César Martínez, comandante Brigada 13 del Ejército, dijo que la aeronave fue encontrada en tres diligencias de allanamiento en inmediaciones de Funza y Cota, en Cundinamarca, y el aeródromo de Guaymaral, en el norte de Bogotá. En el operativo participaron, junto al Ejército, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial.
El oficial añadió que “esta aeronave al parecer era utilizada por organizaciones al servicio del narcotráfico y ya había sido incautada por la Policía Nacional en 1992, actualmente registra dos denuncias vigentes por hurto y falsedad marcaria”.