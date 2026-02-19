Operativo destapa helicóptero con pasado oscuro y motor Rolls-Royce

El Ejército confirmó la incautación de un helicóptero tipo Hughes 500, con motor Rolls-Royce, presuntamente utilizado por organizaciones al servicio del narcotráfico. El general César Martínez, comandante Brigada 13 del Ejército, dijo que la aeronave fue encontrada en tres diligencias de allanamiento en inmediaciones de Funza y Cota, en Cundinamarca, y el aeródromo de Guaymaral, en el norte de Bogotá. En el operativo participaron, junto al Ejército, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial. El oficial añadió que “esta aeronave al parecer era utilizada por organizaciones al servicio del narcotráfico y ya había sido incautada por la Policía Nacional en 1992, actualmente registra dos denuncias vigentes por hurto y falsedad marcaria”.

La matrícula del helicóptero, según datos registrados en la Aeronáutica, pertenece a la empresa GLOBAL HELICOPTERS S.A. y se encuentra vigente. Dicha compañía figura registrada en Panamá, representada legalmente por Fernando Restrepo. Las autoridades, según se conoció, investigan si la aeronave tiene una matrícula diferente a la visible en el helicóptero.

Registros de la Aeronáutica sobre el helicóptero incautado de matrícula HK-2679.

Sin embargo, el helicóptero registra permiso de aeronavegabilidad suspendido debido a múltiples órdenes de suspensión emitidas desde 2019, incluyendo una de la Dirección Antinarcóticos y suspensiones por vencimiento de inspección técnica y certificaciones.

