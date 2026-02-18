x

Ejército interviene vías de Copacabana tras grave deslizamiento: 50 familias afectadas

Si bien las tropas siguen en la zona, la alerta se mantiene debido a las fuertes lluvias. Conozca todos los detalles.

  • Así quedó una de las vías en este sector de Copacabana tras deslizamiento por lluvias. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

18 de febrero de 2026
La emergencia provocada por el fuerte aguacero del pasado 14 de febrero dejó gravemente afectada la movilidad en el barrio San Juan de Copacabana. El desbordamiento de la quebrada La Chuscala, la única que se salió de su cauce en el municipio según la administración local, generó una creciente súbita que arrastró lodo, piedras y escombros hacia zonas residenciales y vías públicas, poniendo en riesgo a la comunidad y afectando a cerca de 50 familias, según informó la Cuarta Brigada del Ejército.

Lea más: Continúan las emergencias por lluvias en Urabá: reportan nuevas inundaciones en San José de Apartadó

Ante la magnitud de la situación, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4 de esta unidad desplegaron sus capacidades en el sector durante cinco días consecutivos. Las tropas realizaron la remoción de grandes cantidades de material que obstruía la vía principal y los andenes de acceso, logrando restablecer la movilidad y reducir el riesgo para los habitantes.

A pesar de que las tropas siguen en la zona, la alerta se mantiene debido a las fuertes lluvias que continúan azotando al departamento. En el caso de Copacabana y con la ayuda del Ejército, ya la etapa más compleja se está abordando: la limpieza, evaluación de daños y verificación estructural de viviendas cercanas al punto del derrumbe. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a los comunicados oficiales y reportar cualquier novedad a la línea 123, en medio de un pronóstico que anuncia más precipitaciones en los próximos días.

Alertas por más lluvias y riesgo hidrológico

Corantioquia advirtió que las condiciones asociadas al fenómeno de La Niña, aún vigente, podrían generar nuevas inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa y vendavales durante el trimestre enero–marzo.

De acuerdo con el Programa Integral Red Agua (Piragua), febrero tendrá alta variabilidad en las lluvias, con posibles incrementos en el Valle de Aburrá, Suroeste, Bajo Cauca y el altiplano del Norte. En enero, el promedio de precipitación en la jurisdicción fue de 285 milímetros, con picos en municipios como El Bagre (371,2 mm), Caldas (364,5 mm) y Angelópolis (358,01 mm).

Se mantiene alerta hidrológica en la cuenca del río Nechí y en municipios del Bajo Cauca, donde recientemente se registraron desbordamientos que afectaron a Zaragoza, El Bagre y Nechí.

Entérese: Emergencia por incendio causó susto en La Iguaná, en Medellín

La directora de Corantioquia, Liliana Taborda González, hizo un llamado a alcaldes y comunidades a reforzar las medidas de prevención, actualizar las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias y activar los sistemas de alerta temprana.

“A la comunidad le recomendamos tener a la mano los números de los organismos de emergencia, estar atentos a cambios en el nivel o color del agua, no arrojar residuos a las fuentes hídricas, limpiar canales y sistemas de drenaje, y evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas”, expresó Taborda.

La autoridad ambiental recomendó monitorear constantemente los ríos, quebradas y vías, especialmente en zonas de ladera; no arrojar residuos a las fuentes hídricas y realizar limpieza periódica de canales, bajantes y sistemas de drenaje; extremar las precauciones en la movilidad intermunicipal y evitar actividades al aire libre durante lluvias intensas o tormentas eléctricas.

