Ejército interviene vías de Copacabana tras grave deslizamiento: 50 familias afectadas

La emergencia provocada por el fuerte aguacero del pasado 14 de febrero dejó gravemente afectada la movilidad en el barrio San Juan de Copacabana. El desbordamiento de la quebrada La Chuscala, la única que se salió de su cauce en el municipio según la administración local, generó una creciente súbita que arrastró lodo, piedras y escombros hacia zonas residenciales y vías públicas, poniendo en riesgo a la comunidad y afectando a cerca de 50 familias, según informó la Cuarta Brigada del Ejército.

Ante la magnitud de la situación, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4 de esta unidad desplegaron sus capacidades en el sector durante cinco días consecutivos. Las tropas realizaron la remoción de grandes cantidades de material que obstruía la vía principal y los andenes de acceso, logrando restablecer la movilidad y reducir el riesgo para los habitantes.

A pesar de que las tropas siguen en la zona, la alerta se mantiene debido a las fuertes lluvias que continúan azotando al departamento. En el caso de Copacabana y con la ayuda del Ejército, ya la etapa más compleja se está abordando: la limpieza, evaluación de daños y verificación estructural de viviendas cercanas al punto del derrumbe. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a los comunicados oficiales y reportar cualquier novedad a la línea 123, en medio de un pronóstico que anuncia más precipitaciones en los próximos días.