Ideas de Petro de un “ejército mundial” para reconstruir Gaza y enviar oro incautado a narcos no son viables, advierten expertos

Estos días han estado aún más movidos en materia internacional y el presidente Gustavo Petro parece querer buscar protagonismo a como de lugar. Este lunes festivo, lanzó dos propuestas sin especificar los detalles: “Esta es la Gaza que espera a los rehenes palestinos que serán entregados por Israel en el intercambio de rehenes pactado”, dijo haciendo referencia a un video en el que se ve una población que destruida, al parecer en Palestina.
“Colombia presentará resolución a Naciones Unidos para construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza. De inmediato la SAE (Sociedad de Activos Especiales) enviara oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos”, señaló el mandatario.