Ejército responde a denuncia sobre minería ilegal en base militar: Reconoció actividad masiva en La Mandinga

La revelación de que una mina ilegal vinculada al Clan del Golfo habría operado dentro de una base militar en Colombia provocó la respuesta del Ejército Nacional, que confirmó la actividad, aunque defendió su actuación frente a la explotación ilícita.
De acuerdo con el comunicado institucional, en los límites del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles se encuentra la finca La Mandinga, un predio de cerca de 2.000 hectáreas bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras haber sido objeto de extinción de dominio. En ese terreno —según la Fuerza— se han asentado entre 2.000 y 2.500 mineros informales que desarrollan actividades sin título legal, generando un deterioro ambiental que califican como severo e irreversible.
La postura surge luego de que el diario estadounidense documentara, con imágenes aéreas, recorridos en terreno y testimonios, cómo la explotación aurífera no solo se realizaba en áreas contiguas, sino que había avanzado hasta el interior del perímetro militar. En su reportaje, los periodistas registraron maquinaria en funcionamiento, deforestación y pozos activos a escasos metros de instalaciones del Ejército, lo que contradijo versiones iniciales de mandos que negaban la presencia de mineros dentro de la base.