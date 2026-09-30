Xmosis El Origen vuelve a llamarse Ekhymosis: ¿por qué recuperó el nombre original?

Xmosis El Origen, la banda conformada por los tres integrantes originales de Ekhymosis de los ochenta, ahora será reconocida nuevamente con su nombre original. Así lo dio a conocer la agrupación musical por medio de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.
“A partir de la fecha, la banda retoma de manera formal y definitiva el nombre Ekhymosis, honrando la historia, la identidad y el legado que dieron origen a este proyecto musical”, puede leerse en la publicación.
Contexto: Xmosis presentará música nueva y un show nostálgico en Medellín el 1 de agosto
Eso quiere decir que el grupo, conformado por el guitarrista Toby Tobón, el baterista José Lopera, el bajista Andy García —los tres exintegrantes de la banda de rock fundada en 1988 junto al cantante Juanes— y el cantante Sebastián Yepes, volverá a tener el nombre de una de las agrupaciones más relevantes del género a nivel nacional.