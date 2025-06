El barbero sicario: las pistas detrás de el Costeño, hombre clave en el atentado a Miguel Uribe

Arteaga tiene varios tatuajes en los brazos, manos y cuello que lo hacen más identificable. El general Carlos Triana, director de la Policía, dijo que se trataba de una persona que venía delinquiendo en el bajo mundo durante los últimos 20 años. “Ha estado ese tiempo en vida criminal, haciendo trabajos sicariales en todas las modalidades delictivas en Bogotá”, agregó.

Una de las barberías de el jefe de sicarios “el Chipi” se llamaba Capital Barber Shop. Las fotografías de la cuenta de Instagram que todavía está abierta lo muestran a él haciendo varios trabajos. Allí aparece posando junto a clientes y colegas barberos y exponiendo sus tatuajes de las manos y brazos. En la mano izquierda tiene un tatuaje que dice “familia”. Hay otros videos en donde está haciendo cortes a personas que lo iban a buscar.

El local era grande y estaba bien ordenado. Quedaba en una cuadra frente a casas del barrio. Cerca de allí se encuentra un parque llamado Luna Roja en donde jóvenes juegan futbol y hay una mujer que lleva décadas atendiendo una droguería.

“Sí, yo lo recuerdo porque tenía una barbería cerca. Todo el mundo aquí le decía Chipi”. Otra persona que trabajó con él antes de la pandemia aseguró que cuando vio la fotografía de “se busca” en los medios se sorprendió y no pudo darle credibilidad a la imagen.

“Yo trabajé con él hace unos años en la barbería y cuando vi la foto no lo podía creer. Él era el dueño pero no se la pasaba ahí. Él llegaba, hacía unos cortes y se iba. Por las noches la esposa era la que nos cobraba los cortes. Me parecía imposible de creer. Una persona de la barbería me envió el post y lo reconocí de una. Él pasaba con su familia ahí, después me enteré que como que había peleado con la esposa, se había ido a vivir solo y estaba por ahí. A esa barbería llegaba tanta gente que por eso me fui para un pueblo más tranquilo. Cuando nosotros trabajamos con él no tenía los tatuajes en el cuello, pero sí los de los brazos.”, le contó a este diario.